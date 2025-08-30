Antalyaspor Fatih Karagümrük Maçı 1-1

MAÇIN GÜNDEMİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle noktalandı.

İLK YARI DAKİKALARI

Maçın 11. dakikasında sol kanattan Storm’un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada Güray, düzgün bir şut çekerek topu filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı. 26. dakikada, Storm’un sol taraftan kullandığı kornerde Giannetti’nin kafa vuruşunu top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahasındaki Cvancara’ya pasını attı. Cvancara’nın kaleye gönderdiği şut, kaleci Grbic’i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi. 42. dakikada Fatih Karagümrük, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Barış’ın pasında Johnson, topla buluşarak Anıl Yiğit Çınar’a aktardı. Anıl’ın vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skoru 1-1’e getirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor’un kadrosu: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural, Abdulkadir Ömür, Storm, Cvancara. Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Kaluzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Saric, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım. Teknik Direktör: Emre Belezoğlu.

Fatih Karagümrük’ün kadrosu: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı, Barış Kalaycı, Johson, Serginho, Gray, Tiago Çınar. Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Fatih Kurucuk, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Ömer Faruk Gümüş. Teknik Direktör: Marcel Licka.

Goller: Güray Vural (dk. 11) (Antalyaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 42) (Fatih Karagümrük) – ANTALYA