Haberler

Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği Antalyaspor ile mücadele etti. Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor, 1-0’lık bir skorla galip geldi.

Antalyaspor’un galibiyetini getiren gol, 81. dakikada Nikola Storm tarafından atıldı. Deneyimli futbolcu, 3 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Antalyaspor, 9 yıl aradan sonra ligde 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Öte yandan başkent ekibi Gençlerbirliği ise sezonun başından beri puan alamayarak iki maç sonunda 0 puanda kaldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

