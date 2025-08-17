Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği Antalyaspor ile mücadele etti. Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor, 1-0’lık bir skorla galip geldi.

Antalyaspor’un galibiyetini getiren gol, 81. dakikada Nikola Storm tarafından atıldı. Deneyimli futbolcu, 3 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Antalyaspor, 9 yıl aradan sonra ligde 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Öte yandan başkent ekibi Gençlerbirliği ise sezonun başından beri puan alamayarak iki maç sonunda 0 puanda kaldı.