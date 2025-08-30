Antalyaspor – Karagümrük Maçı Bein Sports’ta

ANTALYASPOR – KARAGÜMRÜK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Bu akşamki Antalyaspor – Karagümrük maçı, sadece sahada yaşanacak mücadeleyle değil, aynı zamanda yayın bilgileriyle de ilgi çekiyor. Maçın tribünlerde izleyemeyen taraftarları, karşılaşmayı hangi yayın platformundan takip edebileceklerini ve canlı izlemenin yollarını öğrenmek için araştırma yapıyor.

YAYIN PLATFORMLARI

Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Antalya’daki Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Bein Sports 2, Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli bir şekilde de ulaşım sağlanabiliyor.

Süper Lig mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek ve karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Maç saati gelmeden önce taraftarlar, hızlı bir şekilde canlı skor bilgileri ve maç içindeki gelişmelerle ilgili bilgilere ulaşabilecek.