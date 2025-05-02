Antalyaspor, Konyaspor’u 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ligin 34’üncü haftasında kendi evinde Konyaspor’u Safuri’nin attığı tek golle 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 43’e yükseltirken, Konyaspor aynı puanda kalmış oldu. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

BELÖZOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyeti değerlendirerek “Bu galibiyetle 43 puana ulaştık ve bu bizim için çok değerli” dedi. Konyaspor’u geride bırakmanın önemine vurgu yapan Belözoğlu, “Oyuncu gücümüze bağlı olarak tüm planlarımızı galibiyet üstüne yaptık. İç saha performansımızın en iyi maçımız olmadığını söyleyebilirim ancak kazanmayı bildik” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Maçın en büyük hayal kırıklığı hakemdi. Konyaspor’u oyunda tutmakta ve yanında olmakta büyük bir rol oynadı” ifadeleriyle hakemin yönetimini eleştirdi.

MAÇTA 3 PUANIN HAKKI

Belözoğlu, 3 puanın hak edilip edilmediğiyle ilgiliyse, “Kazanan taraf her zaman haklıdır. Futbol, sonunda mücadelenin sonuçlandığı bir oyun” dedi. Kaleci Abdullah Yiğiter’in başarılı performansını da överek, “Bizi penaltı kurtarışlarıyla ayakta tuttu” açıklamasında bulundu.

İÇ SAHA PERFORMANSI ÜZERİNE

Deplasman oyunlarının zorlukları hakkında konuşan Belözoğlu, iç sahadaki başarılarının önemine dikkat çekti. Takımının iç saha performansıyla rahat bir durumda olduğuna değinen teknik adam, “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu sezonda iç saha performansını artırarak rakiplere karşı belirgin bir üstünlük sağlamayı başardık” şeklinde konuştu.

KONYASPOR’UN GÖRÜŞLERİ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımlarının son haftalarda yakaladığı ivmeye rağmen puan alamadıklarını ifade ederek, “Rakipten çok kendimizi cezalandırdık” dedi. Maç boyunca kontrolü ellerinde tutmalarına rağmen kaybettikleri puanlarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, “Tek hedefimiz burada kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmekti” açıklamasında bulundu.

Uçar, maçta şansızlıkların kendileriyle birlikte olmadığını belirterek, “Bugün iki golümüz VAR’dan döndü, bu durum bizi çok etkiledi” dedi. Melih İbrahimoğlu’nun kırmızı kartıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorum ve detayları göremedim” sözlerini kullandı.