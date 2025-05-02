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Antalyaspor Konyaspor’u 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 34. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor’u 1-0 yeniyor. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşen bu önemli mücadele, Onvo Antalyaspor’un ev sahipliğinde Tümosan Konyaspor arasında yapıldı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmayı yönetti.

Ev sahibi Antalyaspor, 62. dakikada Ramzi Safouri’nin kaydettiği gol ile öne geçiyor. Konyaspor ise 86. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun gördüğü kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalıyor. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmuyor ve Antalyaspor, Konyaspor’u 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrılıyor.

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