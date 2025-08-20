Antalyaspor Kulübü Yola Devam Ediyor

BAŞKAN RIZA PERÇİN’İN AÇIKLAMALARI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında mali yapı, transfer süreci ve takımın mevcut durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Perçin, sezona başarılı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Allah’a şükürler olsun iyi başladık. Herhalde 10 yıldır ilk defa ikide iki yaparak sizlerin karşısına geçmiş bulunuyoruz. Biraz sevinçliyiz, gururluyuz.” dedi.

MALİ SIKINTILARIN AŞILMASI

Yaklaşık iki aydır zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Perçin, FIFA’da ve farklı kuruluşlarda bulunan dosyaların büyük bölümünü kapattıklarını aktardı. “Şu ana kadar 23 dosyayı çözdük. Transfer engelini aşarak mevcut transferlerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar bu süreçte 7-8 milyon avro civarında ödeme yaptık. Ancak işimiz bitmiş değil, yükümüz kolay değil. Yeni pazarlar ve sponsorluklar bulmak zorundayız.” sözlerini kullandı.

FEDA KAMPANYASI VE TARAFTAR DESTEĞİ

Kulübün vergi ve SGK borçlarıyla ilgili yapılandırma başvurusu yaptıklarını dile getiren Perçin, ilerleyen günlerde Antalya Valiliği’nin izniyle ‘feda kampanyası’ başlatacaklarını, Antalyaspor tutkunlarının desteğiyle kulübün mali yapısına katkı sağlamayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, taraftarlara çağrıda bulunarak, iç saha maçlarında tribünlerin dolmasını isteyen Perçin, takımın bu enerjiye ihtiyacı olduğunu ve başarının hep birlikte artırılması gerektiğini vurguladı.

İKİNCİ BAŞKAN EMRAH ÇELİK’İN BİLGİLERİ

Antalyaspor İkinci Başkanı Emrah Çelik, kulübün mali dosyaları ve transfer süreci hakkında bilgi vererek, “Mevcutta 30 dosyamız vardı. FIFA ve diğer mercilerdeki bu dosyaların yaklaşık 19’unu kapattık. Şu anda 2-3 problemli dosyamız kaldı, onlarla da pazarlık sürecimiz devam ediyor. Larsson ile ilgili bir sıkıntımız var. Bu sürecin ardından transfer engelini tamamen kaldıracağız.” şeklinde konuştu. Çelik, takıma 3 yeni oyuncu katacaklarını, bu doğrultuda Savic ile anlaşma sağladıklarını ve bir kaleci ile sağ forvet transferi planladıklarını belirtti. Kaleci ile de anlaşma sağlandığını ifade eden Çelik, engelleri aştıktan sonra 3 transferi bir arada duyuracaklarını aktardı.