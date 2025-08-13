Haberler

Antalyaspor Lautaro Giannetti’yi Transfer Etti

HESAP.COM ANTALYASPOR LAUTARO GIANNETTI İLE ANLAŞTI

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti’yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Antalyasporumuz, İtalya’nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza ‘hoş geldin’ der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” ifadesine yer verildi.

YENİ TRANSFER STOPER POZİSYONUNDA GÖREV ALACAK

Giannetti’nin transferi, Antalyaspor’un defans hattını güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ara transfer döneminde yapılan bu anlaşma, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayabilir. Yönetim, yeni oyuncunun takıma katkı sağlamasını bekliyor.

KULÜP HEDEFLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Hesap.com Antalyaspor’un, sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam etmesi planlanıyor. Yeni transferle birlikte, kulübün ligdeki başarıyı artırması için önemli adımlar attığı düşünülüyor. Taraftarlar, bu transferin getireceği katkıları merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.