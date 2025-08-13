Antalyaspor Lautaro Giannetti’yi Transfer Etti

HESAP.COM ANTALYASPOR LAUTARO GIANNETTI İLE ANLAŞTI

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti’yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Antalyasporumuz, İtalya’nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza ‘hoş geldin’ der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” ifadesine yer verildi.

YENİ TRANSFER STOPER POZİSYONUNDA GÖREV ALACAK

Giannetti’nin transferi, Antalyaspor’un defans hattını güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ara transfer döneminde yapılan bu anlaşma, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayabilir. Yönetim, yeni oyuncunun takıma katkı sağlamasını bekliyor.

KULÜP HEDEFLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Hesap.com Antalyaspor’un, sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam etmesi planlanıyor. Yeni transferle birlikte, kulübün ligdeki başarıyı artırması için önemli adımlar attığı düşünülüyor. Taraftarlar, bu transferin getireceği katkıları merakla bekliyor.