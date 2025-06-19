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Antalyaspor, Lincoln Henrique’yi İstiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalyaspor, transfer faaliyetlerine hızla devam ediyor ve bu süreçte Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique’yi radarına aldı. Yağız Sabuncuoğlu’ndan edinilen bilgilere göre, Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique’nin transferini istiyor.

LINCOLN HENRIQUE’YE YÖNELİM

26 yaşındaki oyuncu, sol açık, sağ açık, on numara, 8 numara ve sol bek gibi çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor. Son olarak Hull City’de kiralık olarak görev yapan Lincoln, Fenerbahçe’ye 2022-23 sezonunun başında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle katıldı. Sarı-lacivertli formayla 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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