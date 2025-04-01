Antalyaspor’lu Cimnastikçiler Sofia Cup’ta Bronz Aldı

SPORDA BAŞARI

Antalyaspor’un milli cimnastikçileri Selen Camcı ve Alisa Akhun, 27-30 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşen Sofia Cup’ta 2’şer bronz madalya kazanıyor. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Bulgaristan’ın yanı sıra Malezya, Romanya, Avustralya ve Letonya gibi çeşitli ülkelerin katılım gösterdiği biliniyor. Müsabakalar, Sofya Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

SELEN CAMCI’NIN BAŞARILARI

Selen Camcı, kurdele aletinde 24 bin 300 puan ve top aletinde ise 23 bin 600 puanla üçüncülük elde ediyor. Bu sonuçlarla madalya koleksiyonuna iki yeni bronz madalya daha ekliyor. Uğradığı başarılar, milli takımın cimnastik alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ALİSA AKHUN’UN BAŞARILARI

Alisa Akhun, Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı’nda yer alarak, 5 çember aletinde 22 bin 800 puan ve 5 labut aletinde ise 21 bin 750 puanla üçüncülük kazanma başarısı gösteriyor. Böylece Akhun, toplamda iki bronz madalya elde ediyor ve ekibin uluslararası alandaki prestijini artırıyor.