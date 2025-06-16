Antalyaspor T.D. Emre Belözoğlu Açıklama Yaptı

EMRE BELÖZOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol medya kuruluşu AS’a röportaj verdi. Bu röportajda, Fenerbahçe ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

44 yaşındaki teknik adam, sezonu değerlendirirken, “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık.” dedi. Emre Belözoğlu, sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı net, uygulanabilir planlar geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Deplasmanda iyi sonuç alamadıklarına rağmen, evde üst üste kazandıkları maçların kendilerini daha iyi bir konuma getirdiğini ekledi.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU

Başarılı teknik adam, “Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?” sorusuna verdiği yanıtta, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı.” ifadelerini kullandı. Son olarak, bu konudaki umutlarını yineleyerek, “Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” dedi. Emre Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” sözleriyle görüşünü pekiştirdi.