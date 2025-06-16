Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe hakkında konuştu

EMRE BELÖZOĞLU’NUN FENERBAHÇE’YE YENİ UMUTLAR

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” cümlesiyle geleceğe yönelik umutlarını dile getirdi.

LİGDEKİ GERÇEKLER VE SAVUNMA ODAKLI PLANLAR

Sezonu değerlendirirken, 44 yaşındaki teknik adam ligde uyum sağlamanın önemine değindi. “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu.” ifadeleriyle, takımının savunma stratejilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini vurguladı. Belözoğlu, evlerinde üst üste kazandıkları maçların kendilerini daha avantajlı bir duruma getirdiğini belirtti.

TAKIM SEVGİSİ VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Genç teknik direktara, “Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?” sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt veren Belözoğlu, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” sözleriyle Fenerbahçe taraftarına güven verdi.