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Antalyaspor Trabzonspor Maçı 0-0 Devam Ediyor

MAÇ SKORU VE CANLI ANLATIM

Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçta heyecan sürüyor. Şu anki durum 0-0 olarak devam ediyor. Gözler bu maçta atılacak gollere çevrilmişken, detaylar haberimizde bulunuyor.

MAÇIN İZLENEBİLECEĞİ KANAL

Maçın canlı yayını Bein Sports’ta olacak. Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaşmasına katılabilmek için bu platformun üyesi olmanız gerektiğini unutmayın.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Antalyaspor ile Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç, Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, takımlarının gösterdiği performansı canlı olarak takip edebilecek.

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