Antalyaspor, Trabzonspor’u 2-0 yendi

ANTALYASPOR – TRABZONSPOR MAÇI ANALİZİ

Antalyaspor, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Trabzonspor’u kendi sahasında ağırladı. Antalyaspor, ligde 44 puanla 14’üncü sırada yer alırken, Trabzonspor 48 puanla 7’nci sırada mücadele etti.

İLK YARIDA KAFA KARIŞIKLIĞI

Karşılaşmanın 21’inci dakikasında Trabzonsporlu Okay Yokuşlu’nun ceza sahası arkasına attığı pasla buluşan Zubkov, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu ortaladı. Ancak, burada takım arkadaşı olmadığı için tehlikeli pozisyon değerlendirilmedi. 27’nci dakikada Antalyaspor’un Hasan İlçin’in orta sahadan taşıdığı top ile buluşan Safuri’nin şutu, üstten az farkla auta gitti. 29’uncu dakikada Folcarelli’nin pasıyla ceza sahasına giren Banza’nın şutu, kaleci Abdullah tarafından çıkartıldı.

GOLLERİN GELİŞİMİ VE MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI

İkinci yarının 54’üncü dakikasında Antalyaspor’un Abdurrahim’in ortasıyla buluşan Güray Vural, topu kaleci Taha’ya teslim etti. Fakat, 55’inci dakikada Zubkov’un ceza sahası dışından yaptığı uzaktan vuruş, kaleci Abdullah’ın müdahalesiyle Trabzonspor’un 1-0 öne geçmesine sebep oldu. Üç dakika sonra, Antalyaspor defansının kaptırdığı topla buluşan Zubkov, takım arkadaşı Lundstram’ı kaleci Abdullah’ın yanından ağlara göndererek, Trabzonspor’u 2-0 öne geçirdi. 81’inci dakikada, Antalyasporlu Safuri’nin şutu az farkla dışarı çıktı.

ANTALYASPOR’UN VE TRABZONSPOR’UN PUAN DURUMU

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla, Antalyaspor sezonu 44 puanda tamamlayarak lig tarihine mağlubiyetle veda etti. Trabzonspor ise galibiyetle puanını 51’e çıkararak sezonu iyi bir noktada noktaladı.