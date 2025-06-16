Antalyaspor’un Emre Belözoğlu Açıklamalarda Bulundu

EMRE BELÖZOĞLU’DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS’a röportaj verdi. Bu röportajda, Fenerbahçe hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” açıklamasını yaptı.

SÜPER LİG’DE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Sezonun genel durumunu değerlendiren 44 yaşındaki teknik adam, “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık.” ifadelerini kullandı. Sağlam bir savunma oluşturmanın ve rakipler için net planlar geliştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE’YE OLAN SEVGİSİ

Depresman performansının istenilen düzeyde olmadığını belirten Belözoğlu, “Evimizde üst üste birkaç maç kazandık. Ancak bu, bizi daha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu.” diyerek takımın durumunu açıkladı. Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamamasıyla ilgili soruya, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” diyerek yanıt verdi.