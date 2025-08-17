Antalyaspor’un Maç Galibiyeti Değerliydi

GALİBİYETİN DEĞERİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Takımının 1-0’lık skorla kazandığı maçın sonrasında düzenlediği basın toplantısında, “Hamleler yaptık ve karşılığını aldık. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Antalyaspor’un iç saha ve deplasman maçları, gece ve gündüz gibi farklıydı” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan bu maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

POZİSYONLARIN DEĞERLİLİĞİ

Emre Belözoğlu, maçın seyrini değerlendirerek, “Bizim adımıza her şey mükemmel değildi. O kadar pozitif değilim. Rakibin gücünün bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum ama oyun ortadaydı” dedi. Hem kendi takımlarının hem de Gençlerbirliği’nin pozisyonlar bulduğunu, bunlardan yararlanma konusunun kritik olduğunu ifade etti. Belözoğlu, “Maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz altı puanla ligin ilk iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize dönüyoruz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ’NÜN DURUMU

Belözoğlu, Ankaragücü’nün mevcut durumunun kendisini üzdüğünü dile getirerek, “O dönemde de 1. Lig’den düşerken de mevcut takımın gücünün sanılanın aksine düşük olduğunu” söyledi. Bu açıklamalarıyla, ligdeki rekabetin zorluğuna ve takımların içindeki potansiyeli değerlendirmeye dikkat çekti.