Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Üzgünüm Dedi

MAÇ SONRASI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bütün hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını almadığımız bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor” ifadelerini kullandı. Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.

PERFORMANS BEKLENTİSİ

Teknik direktör Belözoğlu, takımının ilk bölgedeki oyunundan memnun olmadığını belirtti. “Sahaya iyi başlayan, baskıları doğru yapan bir Antalyaspor vardı ama sonrasında oyunun 55 dakikasında tamamen rakibin üstünlüğü vardı. Özellikle öne geçtiğimiz bölümde pozisyonları değerlendiremedik. Bu biraz bireysel oyuncu profiliyle de alakalı bir durum. Yeni kurulmuş bir takımız, oyuncular birbiriyle yeni oynamaya başladı. Bu sancıları yaşıyoruz” dedi.

ÖZGÜVEN VURGUSU

Belözoğlu, oyuncularından özgüvenli bir performans beklediğini ifade etti. “Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Oyuncularımdan da özgüven bekliyorum. Takımımızın bu kadar topa sahip olmadığı, hareketsiz kalması beni üzüyor. Yeteneği yüksek oyuncularımız var. Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim” dedi.

MİLLİ ARAYI FIRSATA ÇEVİRECEK

Takımın potansiyeline inandığını dile getiren Belözoğlu, “Sezona iki galibiyetle başladık. Bugün işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem bireysel hem takım olarak gelişmeye ihtiyacımız var. Birlikte oynayarak, birlikte gelişeceğiz” şeklinde konuştu.