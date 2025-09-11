Antalyaspor, Yohan Boli ile Anlaştı

ANTALYASPOR YOHAN BOLİ İLE ANLAŞTI

Antalyaspor, Fildişi Sahilleri’nden gelen golcü Yohan Boli ile 2 yıllık bir sözleşme yaptığını duyurdu. Kulüp, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Antalyasporumuz, Fildişi Sahilli santrfor Yohan Alexander Mady Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” ifadesine yer verdi.

KULÜP BAŞARILAR DİLİYOR

Antalyaspor, yeni transferi ile daha güçlü bir kadro hedefliyor. Bu doğrultuda Boli’nin takıma katkı sağlaması bekleniyor. Golcü oyuncunun performansı, takımın geleceği açısından önemli bir rol oynayacak.