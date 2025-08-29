Antarktika’da Gizemli Yapı Bulundu

ANTARKTİKA’DAKİ GİZEMLİ YAPI

Antarktika’nın 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E koordinatlarına sahip yapısı, Antarktika kıyısından yaklaşık 90 mil mesafede yer alıyor. Bu yapı, Mill Adası yakınlarında ve Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) uzaklıkta bulunuyor. UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps’teki bu diski fark ederek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” sözlerini paylaştı. Waring’in YouTube’da yayımladığı video, bu konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

CİSMİN GÖRÜNÜMÜ VE KULLANICI YORUMLARI

Söz konusu cismin kenarındaki ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini çağrıştırıyor. Ancak tamamen siyah olan yapı, çevresindeki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor. Reddit’te daha önce paylaşılan görüntülerde farklı kullanıcılar çeşitli yorumlar yaptı; bazıları bunu bir “hava balonu”, bazıları “Nazi üssü”, bazıları da yalnızca “eriyen göl suyu” olarak değerlendirdi.

BİLİM İNSANLARINDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Bilim insanları ise durumu farklı açılardan inceliyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” dedi. Antarktika, geçmişte de Google Maps’teki gizemli yapılar ile gündeme gelmişti. Önceki yıllarda bölgede görülen “kapı benzeri” yapılar ve Nevada’daki Area 51’deki üçgen kule de UFO teorilerini yeniden alevlendirmişti.