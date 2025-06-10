Antarktika’da İmparator Penguen Nüfusu Düşüyor

ANTARKTİKA YARIMADASI’NDA İMparator PENGUEN NÜFUSU AZALIYOR

Antarktika Yarımadası, Weddell ve Bellingshausen denizlerini içine alan bölgede bulunan imparator penguenlerin nüfusunun son 15 yılda yüzde 22 oranında azaldığı belirlendi. İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü’nün (BAS) web sitesinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 2009 ile 2024 yılları arasında elde edilen uydu görüntülerini kullanarak o bölgede yaşayan imparator penguen kolonisini inceledi. Elde edilen bulgulara göre, imparator penguenlerin belirlenen süre zarfında azaldığı tespit edildi.

DENİZ BUZUNUN ETKİSİ

Araştırmalara göre, imparator penguen nüfusundaki düşüş, deniz buzlarının erimesi ile bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Çalışma çerçevesinde, mevcut küresel ısınma trendlerinin devam etmesi halinde bu penguenlerin 2100 yılına kadar yok olma riski taşıdığı öngörülüyor. Verileri analiz eden araştırmacı Peter Fretwell, “Deniz buzu penguenler için çok önemli, çünkü deniz buzu üzerinde ürüyorlar ve deniz buzu üzerinde besleniyorlar.” sözlerini dile getirdi.

YAŞAM ORANLARINA ETKİ

Fretwell, deniz buzunun iklim değişikliği nedeniyle yılın erken dönemlerinde kırılmasının leopar fokları ve orkalar gibi yırtıcıların kolonilere yaklaşmasına yol açtığını vurguladı. Ayrıca, “Isınan okyanus sıcaklıkları ve değişen yağış düzenleri de penguen yavrularının hayatta kalma oranını etkileyebilir.” dedi. İncelenen koloniler, Antarktika’daki toplam imparator penguen nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu temsil ediyor. Araştırma sonuçları, “Nature Communications: Earth & Environment” dergisinde yayımlandı.