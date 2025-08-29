Antarktika’da UFO Görüldü!

ANTARKTİKA’DAKİ GİZEMLİ YAPI

Antarktika’da, koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olan bu gizemli yapı, Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil mesafede, Mill Adası’nın çevresinde yer alıyor. Polonya’nın A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü ise bu yapıya yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) uzaklıkta bulunuyor. UFO meraklısı olan Scott C. Waring, Google Maps üzerinde görülen bu diske dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” demekte. Waring’in YouTube’a koyduğu videonun ardından bu konu yeniden ilgi çekmeye başladı.

CISMIN GİZEMİ VE YORUMLAR

Cismin çevresini saran ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerine göndermede bulunuyor. Ancak bu tamamen siyah renkteki yapı, etrafındaki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor. Reddit’te yıllar önce paylaşılan görüntülerde ise kullanıcılar, durumu farklı şekillerde yorumladı. Kimi bunu bir “hava balonu”, kimisi “Nazi üssü”, bazıları ise yalnızca “eriyen göl suyu” olarak tanımladı.

BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Bilim insanları bu durumu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, söz konusu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu belirtiyor. Davies, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” şeklinde açıklamalarını sürdürüyor. Antarktika, geçmişte de Google Maps’taki esrarengiz yapılar nedeniyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıllarda bölgede görülen “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule de UFO teorilerini alevlendirmişti.