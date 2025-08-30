Antarktika’daki Yapı Hakkında Tartışmalar Devam Ediyor

Antarktika’da Tartışmalara Neden Olan Yapı

Antarktika’nın 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E koordinatlarıyla belirlenen bu ilginç yapı, Mill Adası’nın yakınında ve kıyıdan yaklaşık 90 mil uzakta yer alıyor. Yapı, Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne de yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) mesafede bulunuyor. UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps üzerinde gördüğü bu diske dikkat çekerek “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” şeklinde ifadeler kullandı. Waring’in YouTube’a yüklediği videonun ardından, bu konu yeniden dikkat çekti.

Cismin Görünümü ve Yorumlar

Bu yapının kenarını çevreleyen ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini hatırlatıyor. Ancak bu tamamen siyah renkteki yapı, çevresindeki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor. Reddit’te daha önce paylaşılan görüntüler üzerine kullanıcılar çeşitli yorumlar yaptı; bazıları bunu bir “hava balonu” olarak, bazıları ise “Nazi üssü” ya da sadece “eriyen göl suyu” olarak nitelendirdi.

bilim insanlarının değerlendirmesi

Bilim insanları ise bu durumu farklı bir çerçevede ele alıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu açıklıyor. Davies, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” şeklinde bilgi veriyor. Antarktika, daha önce de Google Maps’te yer alan gizemli yapılar nedeniyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda, bölgede gördüğü “kapı benzeri” yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule, benzer UFO teorilerini yeniden canlandırmıştı.