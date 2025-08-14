Antep Baklavası, Kültürel Mirasımızdır

ANTEY BAKLAVASININ KÜLTÜREL VE EKONOMİK ÖNEMİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Antep Baklavası’nın Türkiye ve Gaziantep için taşıdığı kültürel, ekonomik ve manevi önemi vurguluyor. Ünverdi, “Antep Baklavası, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alan ilk Türk ürünüdür. Bu tescil, yalnızca bir belgeden ibaret değil, kuşaktan kuşağa aktarılan emeğin, ustalığın, en kaliteli malzemenin ve eşsiz damak mirasımızın dünyaya tescillenmiş bir simgesidir. Unutmayalım ki her baklava, Antep Baklavası değildir” diyor.

GERÇEK ANTEP BAKLAVASI’NI TANIMAK

Ünverdi, Antep Baklavası’nın gerçek değerinin, kullanılan hammaddeden üretim tekniğine, ustalık becerisinden sunumuna kadar her ayrıntıda gizli olduğunu belirtiyor. “Gerçek Antep Baklavası, yalnızca belirli standartlara uygun malzeme ile yılların deneyimini taşıyan ustaların elinde, geleneksel yöntemlerle ve Gaziantep’in ruhunu yansıtan bir anlayışla üretilir. Bu nedenle coğrafi işaret tescili, hem tüketiciye kalite garantisi verir hem de üreticinin emeğini korur,” ifadelerini ekliyor.

PİYASADA YANILTMALAR VE MARKA DEĞERİ

Ülkede birçok şehirde Antep Baklavası adıyla satılan ürünlerin hem tüketiciyi yanıltığına hem de Gaziantep’in marka değerine zarar verdiğine dikkat çeken Ünverdi, “Gerçek Antep Baklavası, malzemesinden ustalığına, geleneğinden sunumuna kadar her detayıyla ayrıcalıklıdır. Her Antep Baklavası kutusunda mutlaka ‘Antep Baklavası’ logosunun yer alması gerekmektedir. Bu, ürünün orijinal Antep Baklavası olduğunun göstergesidir,” sözlerini aktarıyor.

DENETİMLER VE GELECEK

Türk Patent ve AB tescil esaslarına göre, Antep Baklavası üreticilerinin belirli şartları yerine getirerek GSO’nun oluşturduğu üretici listesine kayıt olması gerektiğini vurgulayan Ünverdi, “Bu firmalar, Antep Baklavası’nın AB tescil şartnamesinde belirtilen ürün kalitesi ve görsel kimlik kılavuzuna uygun olarak ürünlerini imal etmekte ve satışlarını yapmaktadır. Türk patent ve AB tarafından tescillenen standartlar çerçevesinde Antep Baklavasını üreten firmaların denetimleri Odamız tarafından standartlarda belirtilen periyotlarda yapılarak kontrol edilmektedir,” açıklamasında bulunuyor.

GAZİANTEP EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ

Antep Baklavası’nın Gaziantep ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu hatırlatan Ünverdi, “Bugün Antep Baklavası, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında aranan ve taklit edilmeye çalışılan bir üründür. Ancak unutulmamalıdır ki, bu ürün yüzyılların birikimi, ustalarımızın alın teri, Gaziantep mutfağının inceliği ve şehir kültürünün derinliğini taşıyor. Emeğimizi, ustalığımızı ve markamızı korumak hepimizin görevi. Antep Baklavası’nı yaşatmak, yalnızca bir tatlının geleceğini değil, kültürel kimliğimizi de korumaktır. Bu bilinçle, hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bu mirasa sahip çıkmalıdır,” diyerek sözlerini tamamlıyor.