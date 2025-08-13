Antep Fıstığı Fiyatları Yükseldi

ANTEYİ YENİ MAHSULÜN HASADI BAŞLADI

Gaziantep’te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ‘ben’ fıstıkları tezgahlarda yerini aldı. İlk mahsul olarak satışa sunulan taze Antep fıstığı 500 liradan alıcı buluyor. Geçen yılki rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatlarda artış yaşandı. İlk günlerde kilo fiyatları 650 liraya kadar yükselirken, şu an 500-550 lira arasında değişiyor.

FİYATLARDA YÜKSELİŞİN NEDENİ

Taze ben fıstık satan esnaf Engin Korkmaz, fiyatların en fazla 450 liraya kadar düşebileceğini belirtti. “Geçen hafta Antep fıstığı hasadı yapıldı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar oldukça yüksek. Kilo fiyatı 500-550 lira civarında, bu da birçok kişinin fıstık almaktan çekinmesine neden oluyor. Hasadın başlangıç döneminde fiyatlar genelde daha yüksek oluyor. Geçtiğimiz hafta 650 liradan satış yapılırken, bugün 500 liraya düştü. Fiyat en fazla 450 liraya kadar gerileyebilir” diye konuştu. Korkmaz, ağaçların bu yıl yorgun olduğunu, dalda fazla kırım yapılmasının etkili olduğunu vurguladı. “Normalde 5 çuval veren bir ağaç, bu sene yalnızca 2 çuval ürün verdi. Şu anda fıstık yeşil, tam kızarması için yaklaşık bir aya daha ihtiyaç var. Normal şartlarda fıstıkların geçiş dönemi önümüzdeki iki ay içinde olabilirdi, ancak aşırı sıcaklar hasadı öne çekti” dedi.

TURİSTLERİN KONUŞMALARI

Taze fıstığı görünce şaşıran turistlerin olduğunu belirten Korkmaz, “Gaziantep’te daha çok turistler ilgi gösteriyor. Turistler fıstığı görünce şaşırıyor ve ‘Antep fıstığı bu şekilde mi?’ diye soruyorlar. Fiyatı 500-600 lira duyunca da geri adım atıyorlar. Onlara fıstığın kabuğunun soyulması gerektiğini ve içinden kırılarak yenildiğini anlatıyoruz. Geçmişte fiyatlar 230-240 lira civarındaydı. Bunun nedeni, o dönem işçilik ücretlerinin daha düşük olmasıydı. O zaman işçilik 750-1000 lira arasındayken, şimdi bazı bölgelerde 1500-2000 lirayı buldu. Bu durumda üreticiler, fıstıkları toplama konusunda zorlanıyor. Fıstık toplanmazsa dalında yanacağı için mecburen işçi tutmak zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

– GAZİANTEP