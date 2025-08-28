Antep Fıstığı Hasadı Başladı, Yüksek Fiyatlar

GAZİANTEP’TE ANTEP FISTIĞI HASADI BAŞLADI

Gaziantep’te taze Antep fıstığı hasadına başlandı ve fıstıklar tezgahlarda yerini aldı. Ancak bu yıl “yok yılı” olarak adlandırılan dönemde, fıstık ağaçlarında beklenenden düşük bir üretim kaydedildi. Özellikle verimin azalması, fiyatlara yansıyarak tezgahlarda fıstığın kilogram fiyatının 500 TL olarak satışa sunulmasına neden oldu. Üreticiler, fıstık miktarının az olmasından dolayı yüksek fiyatların devam ettiğini belirtirken, gelecek yılın “var yılı” olmasını ve rekoltede artış yaşanmasını beklediklerini ifade ediyor.

REKOLTE DÜŞÜŞÜ VE ZARARLAR

Gaziantep’te esnaflık yapan Elif Derbent, “Gaziantep’te bu yıl Antep fıstığında ciddi bir rekolte düşüşü yaşanıyor” diyor. Çiftçiler ve esnaflar, “yok yılı” nedeniyle pek çok fıstık ağacının neredeyse boş kaldığını dile getiriyor. Normalde tarlalarından 2 ton fıstık elde eden üreticiler, bu yıl ürün miktarını bile söyleyemez hale geldi. Bazı çiftçiler, yüz binlerce lira zarar ettiklerini belirtiyor. Bir üretici, bu yıl 500 bin lira zarar ettiğini ve ilk kez kendi tüketimi için bile dışarıdan yaş fıstık almak zorunda kaldığını anlatıyor.

FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

Fiyatlar hakkında bilgi veren Derbent, “Fiyatlar da bu tabloya paralel olarak rekor seviyelere çıktı. Geçen yıl 160 TL’den başlayan yaş fıstık, Kasım ayına kadar 300 TL’ye yükselmişti. Bu yıl ise fiyatlar 1000 TL’den başladı. Esnaf, yüksek fiyatlar nedeniyle 700 TL’den satışa başlamış olsa da bugünlerde yaş fıstığın kilosu 500 TL seviyesinde” şeklinde konuşuyor. Üreticiler ise bu fiyatların daha da düşmesini beklemiyor. Talebin devamlı yüksek olduğunu vurgulayarak, bin liradan satışa çıkan fıstık için alıcı bulmakta zorluk çekilmiyor.

DIŞARIYLA BENZER SORUNLAR YAŞANIYOR

Derbent, “Yalnızca Antep’te değil, Türkiye’nin birçok bölgesinde benzer bir tablo yaşanıyor” diyor. Ürün kayıpları sadece Antep ile sınırlı kalmıyor; Malatya’da kayısı, Karadeniz’de fındık ve Ege’de zeytin üretiminde de kayıplar büyük. Üreticiler, bu yıl genel anlamda bir “yok yılı” yaşandığını vurguluyor. Çiftçiler, fıstık ağaçlarına gerekli bakım ve ilaçlamayı yaptıklarını, hiçbir masraftan kaçınmadıklarını belirtiyor. Ancak iklim değişikliği, düzensiz yağışlar ve don olayları nedeniyle ağaçların yeterli ürün vermediğini ifade ediyorlar. Bu durum, fiyatların ani bir yükseliş yaşamasına neden olduğunu aktarıyorlar.