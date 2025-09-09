Antep Fıstığında Hasat Dönemi Devam Ediyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ANTEP FISTIĞI HASADI SÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, ‘yeşil altın’ olarak bilinen Antep fıstığı hasat sezonu devam ediyor. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bu yılki hasatta zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 80 oranında bir düşüş yaşandığını ve bu yıl kentte yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade ediyor. Fıstık, Gaziantep’in önemli geçim kaynaklarından biri olduğundan, hasat süreci büyük önem taşıyor. Ağustos ayı başlarında başlayan hasat işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

BÖLGEDE FISTIK İŞÇİLERİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Fıstık işçileri, sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelerde çalışmaya gidiyorlar. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu günlerde, işçiler ağaçların altına branda sererek dallardan tek tek fıstıkları topluyor. Toplanan fıstıklar, çuvallara yerleştirildikten sonra traktörlerle ayrıştırılmak üzere tesislere taşınıyor. İklim değişikliği nedeniyle Türkiye genelinde yeterli yağış düşmemesi, verim ve rekolte kaybına sebep olmuş durumda. Bu durum, zirai don etkisiyle birlikte üreticileri kaygılandırıyor.

FISTIK ÜRETİCİLERİ ENDİŞELİ

İlgili konularda açıklamalarda bulunan Cuma Yiğit, fıstık hasadının sürdüğünü ve önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğini aktarıyor. Yiğit, zirai don yüzünden önümüzdeki 3 yıl boyunca verim beklemekten umutsuz olduklarını belirtiyor. Fıstığın her yıl verim vermediğini ve bu yılın ‘yok’ yılı olduğunu kaydeden Yiğit, geçen yıla kıyasla rekoltedeki düşüşü yüzde 80 oranında vurguluyor. “Gaziantep’te boz fıstık hasadı tamamlandı. Şu anda kırmızı ben fıstık hasatları başladı. Hem yok yılı hem de kuraklık, fıstık verimini olumsuz etkiliyor. Soğuk hava, fıstık ağaçlarını ciddi şekilde vurdu” şeklinde konuşuyor.

FİYAT ARTIŞLARI GÖZLEMLENİYOR

Cuma Yiğit, fıstık ürününün azlığı nedeniyle fiyatların artış gösterdiğini belirterek, “Eğer don olayları yaşanmasaydı, bu yılki rekolte geçen yılki seviyeye ulaşabilirdi. Ancak bu yıl rekolte beklentimiz, geçen yılın sadece yüzde 20’si kadar olacak. Bu yıl kırmızı ben fıstık 650 liradan, yaş kırmızı ben fıstık ise yaklaşık 430 liradan satılıyor. Çiftçiler, hasat ettikleri fıstıklarla işçi maliyetlerini dahi karşılayamıyor. Fıstıktaki yüksek fiyatların sebebi, ürün azlığı” ifadelerini kullanıyor.