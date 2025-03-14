Antgiad İftarında Birlik Ve Dayanışma Vurgusu

ANTGİAD IFAT PROGRAMIYLA BİR ARAYA GELDİ

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Ramazan ayının manevi atmosferinde üyeleri ve konuklarıyla bir iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu bu gecede, birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda olduğu etkinlikte, gündeme dair önemli konular da ele alındı. Programda onur konuğu olarak yer alan ünlü akademisyen, yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, iş dünyası ile topluma dair değerli görüşlerini paylaştı.

ANTGİAD BAŞKANI’NDAN KADIN HAKLARI VURGUSU

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, dernek olarak iş dünyası ve toplumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda harekete ettiklerini dile getirdi. Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve güncel küresel gelişmeler gibi önemli konulara dikkat çekti. Kadın hakları, bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye’nin ekonomik geleceği konusundaki kararlı duruşlarının süreklilik göstereceğini ifade eden Yavaş, “Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerekiyor” dedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZ

Yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne de atıfta bulunan Yavaş, bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ruhunun simgesi olduğunu vurguladı. “Çanakkale’de gençlerimiz, analarının dualarıyla cepheye gitmiş ve Atatürk’ün dehasıyla tarih yazmıştır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın habercisidir” diyen Yavaş, ANTGİAD olarak cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacaklarının altını çizdi.

DÜNYA GÜNDEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Yavaş, dünya gündemindeki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılması gerektiğini belirtti. “Ortadoğu yeniden şekillenirken, Türkiye stratejik bir denge unsuru olmalıdır” diyen Yavaş, iş dünyası olarak bu süreçte doğru hamlelerle Türkiye ekonomisini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

PROF. DR. DÖKMEN’DEN DEĞERLİ GÖRÜŞLER

Programın özel konuğu Prof. Dr. Üstün Dökmen, gecede yaptığı kapsamlı konuşmasında ANTGİAD üyelerini bilgilendirdi. “Yaşamda Yılmazlık” başlığı altında bireylerin zorluklar karşısında nasıl direnç gösterebileceğini anlatan Dökmen, başarılı olmanın en önemli unsurlarından birinin yılmazlık olduğunu açıkladı. “Düşmek değil, düştüğümüzde nasıl kalktığımız önemlidir” mesajını veren Dökmen, aile içinde empatik iletişimin sağlıklı ilişkiler kurmanın en önemli yolu olduğunu da dile getirdi.

AİLEDE EMPATİ VE SAĞLIKLI İLİŞKİLER

Dökmen, ailede sağlıklı ilişkilerin önemine değinerek “Karşımızdakini gerçekten dinlediğimizde ve anladığımızda, iletişimimiz daha güçlü hale gelir” dedi. “Çocukla Birlikte Büyümek” konusuna da dikkat çeken Dökmen, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gelişmeleri gerektiğinin altını çizdi. “Sadece çocuklarımızı büyütmüyoruz, onlarla birlikte biz de öğreniyor, değişiyoruz” ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Konuşmasının sonunda ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, birlik ve dayanışmanın gerekliliğine bir kez daha vurgu yaparak, “Bizler sadece iş insanları değiliz; bizler bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden gençleriz” dedi. “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” diyerek ANTGİAD ailesi olarak ülkeye değer katmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Gece, katılımcıların samimi sohbetleriyle sona erdi.