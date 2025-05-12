Anthony Albanese Yeni Kabinesini Açıkladı

YENİ KABİNE AÇIKLANDI

Avustralya’da 3 Mayıs’taki genel seçimleri kazanarak tekrar iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yeni kabinesini duyurdu. Albanese, düzenlediği basın toplantısında yeni kabinedeki 30 kişinin isimlerini paylaştı. Duyurulan kabinede birçok bakan önceki görevlerinde yer aldı. Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hazine Bakanı Jim Chalmers ve Maliye Bakanı Katy Gallagher gibi isimler, bakanlık pozisyonlarını korudu. Albanese, İşçi Partisi kabinesinin yüzde 57’sinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, “Üst düzey görevlere bu kadar çok kadının getirilmesinden gurur duyuyorum.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN GEREKEN SANDALYELER

İşçi Partisinin lideri Albanese, 151 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 93 sandalye elde etti. Oy sayım süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu sayının 95’e ulaşabileceğini dile getirdi. Ancak, Avustralya’nın ilk Müslüman bakanı olan eski Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic, yeni kabinede yer almadı. Husic, yerine Tim Ayres’in getirildiğini açıklarken, ABD News’a yapmış olduğu açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dair görüşleri yüzünden İşçi Partisi tarafından cezalandırıldığını söyledi.

Albanese, Husic’in kabinede yer alıp almayacağına dair soruya yanıt vererek, Husic ile “yapıcı görüşme” yaptığını belirtti. Ayrıca, Albanese, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’taki resmi göreve başlama ayinine katılmayı planladığını ifade etti. Bu etkinlikte Avustralya’yı temsil etme amacı taşıdığını dile getirirken, yeni Kanada Başbakanı Mark Carney de dahil olmak üzere daha önce yüz yüze görüşmediği dünya liderleriyle de buluşma niyetinde olduğunu belirtti.

OY SAYIMI DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken, resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimlerdeki kazanan İşçi Partisi oldu. Mevcut oy oranlarına göre, iktidardaki İşçi Partisi Temsilciler Meclisindeki 151 sandalyeden 93’ünü kazanarak önde yer alırken, Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 41 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Böylelikle, Albanese’in liderliğindeki İşçi Partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekili sınırını aşmış oldu.