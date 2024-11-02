“Anthony Nwakaeme’nin 896 Günlük Gol Hasreti”

TRABZONSPOR’DA GOL SEVİNCİ İÇİN HASRET SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, bu maçta rakip fileleri havalandırırsa 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak. Nwakaeme, Trabzonspor’daki ilk döneminde 4 sezonda 145 resmi maçta rakip kaleye 47 gol atarak büyük beğeni kazanmıştı. Ancak, döndüğü ikinci döneminde beklentilerin altında bir performans sergiliyor.

NİJAHLİ PERFORMANS HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Nwakaeme, Trabzonspor formasını giydiği süre zarfında sürekli sahada duran en istikrarlı hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyordu. Bu sezon ise gol atamayan Nijeryalı oyuncu, iki ayrı sakatlık yaşadı ve bu sebeple sahalardan uzak kaldı. Trabzonspor formasıyla bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa’da toplamda 9 maçta 360 dakika süre aldı, yalnızca 1 asistle katkı sundu.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞ

İki kez sakatlık geçirerek sezonu zor atlatan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla sahalara geri döndü. Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı oyuncunun, bu hafta Fenerbahçe maçında da yer alması bekleniyor.

HASRET DOLU GOL İHTİMALİ

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla son golünü 22 Mayıs 2022’de, ligin son haftasında Başakşehir’e karşı kaydetti. Eğer bu maçta gol atarsa 896 günlük bir hasretin sona ermesini sağlayacak. Ayrıca, Nwakaeme’nin bu sezon Fenerbahçe’ye karşı attığı tek gol, 2021-2022 sezonunda İstanbul’da oynanan ve 1-1 biten maçta gerçekleşti.

TRANSFER GEÇMİŞİ VE SEZON PERFORMANSLARI

İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında Trabzonspor’a 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Nwakaeme, ilk sezonunda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı. Ardından sırasıyla 2019-2020’de 14 gol, 2020-2021’de 7 gol ve 2021-2022’de ise 15 golle forma giymişti. Deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra bu sezon Trabzonspor’a geri dönmüştü.