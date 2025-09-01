Antik Kentte Yeniden Restorasyon Yürütülüyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı’nda, Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti’nin önemli yapılarından biri olan 2 bin yıllık podyumlu salon, restorasyon ve koruma çalışmalarıyla yeniden hayata dönüyor. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe yaptığı açıklamada, “Bu yılki hedefimiz podyumlu salonun, eğer iklim koşulları izin verirse, sezon sonuna kadar duvarlarını sağlamlaştırmak ve belki önümüzdeki yıl ona işlev kazandıracak hale getirmek” dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ezine’nin Dalyan köyü civarındaki Alexandria Troas Antik Kenti’nde bu yıl gerçekleştirilen kazı görevine 25 kişilik ekip katılıyor. Prof. Dr. Erhan Öztepe’nin liderliğinde sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi desteği ile Çanakkale Valiliği, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. destekleriyle yapılmakta. Prof. Dr. Öztepe, bu yıl iki ayrı noktada kazıların devam ettiğini, “Kazının başlangıcından itibaren, 2013 yılından beridir bu çalışmaları sürdürüyoruz.” diyerek ekledi. Çeşitli restorasyon işlemlerinin yapıldığı podyumlu salonun duvarlarının güçlendirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

KORUMANIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Öztepe, arkeolojik çalışmalarda arkeologların, mimarların ve diğer uzmanların ilk hedefinin bilgiyi ortaya çıkarmak olduğunu belirtti ve “Ardından bu bilgiyi ve veriyi korumak için çalışıyoruz. Kazı esnasında ve sonrasında buluntulara titizlikle yaklaşmalıyız. İşimiz, bulguları ortaya çıkarmakla kalmıyor; mevcut durumu gelecek kuşaklara olabildiğince iyi bir şekilde teslim etme sorumluluğumuz var.” ifadelerini kullandı.

DETAİLLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Restorasyon sürecinde harç dokusunun detayları üzerine çalışmalar yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Öztepe, “Harçta hangi malzemelerin olduğunu, renk uyumlarını inceliyoruz. Her kazı dönemi öncesinde denemeler yapılıyor. Restorasyon ilkelerine uygun malzeme tedariki sağlanarak testler gerçekleştiriliyor. Tüm bu süreçte yüzeylerin temiz olması gerekiyor. Çatlama ve dağılmayı önlemek için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ziyaretçilerimiz bir arkeolojik alan gördüğünde daha fazla şey görmek istiyor. Fakat biz uzun yıllar sürecek sonuçları olan işlerle uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu.