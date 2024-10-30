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Antik Metinler Tarih ve Mitolojiyi Açıklıyor

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ANTİK METİNLERİN VE ARKEOLOJİK BULUNTULARIN ÖNEMİ

Antik metinlerin ve arkeolojik buluntuların incelenmesi, tarihsel olaylar ve mitolojik anlatılar üzerinde derin bir anlayış sunuyor. Özellikle Mezopotamya bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Nuh’un Gemisi gibi evrensel hikâyelerin farklı kültürlerde nasıl yeniden şekillendiğini gözler önüne çıkarıyor.

ESKİ BABİL TABLETLERİ VE İNSANLIK TARİHİ

Bu bağlamda, eski Babil tabletleri gibi eserler, sadece tarihî veriler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu tür hikâyelerin insanlık tarihinde nasıl köklendiğini ve zamanla nasıl evrildiğini de ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Uludağ Elektrik, 3 milyondan fazla müşterisine hizmet vererek enerji tasarrufu bilincini artırmaya yönelik projeler geliştiriyor. Çocuklara kitaplar dağıtıp eğlenceli etkinlikler düzenliyor.
Ekonomi

Asgari Ücret Zammı Tartışmaları Başlıyor

Asgari ücret zammı için yüzde 25-40 arası artış senaryoları gündemde. Nihai karar Aralık'taki toplantıda alınacak; 7 milyon kişinin maaşı ve tazminatı etkilenecek.

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