“Antik Mısır Mumyalarının Sırrı Çözüldü”

GİZEMLİ MUMYALARIN SIRLARI ARAŞTIRILIYOR

ABD’nin Chicago şehrinden Field Doğal Tarih Müzesi’nde görevli araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarına dair 3.000 yıllık bir sır perdesini modern görüntüleme teknikleri aracılığıyla açıklığa kavuşturmayı başardı. Bu yenilikçi yöntem sayesinde mumyaların sargılarını açmadan, ölenlerin kimlikleri ve öbür dünyaya hazırlıkları hakkında daha önce bilinmeyen pek çok bilgi gün ışığına getirildi.

YENİ TEKNİKLERLE KEŞİFLER YAPILIYOR

Aslında bu çalışmalar eylül ayında başladı. Müze personeli, müzede sergilenen 26 Mısır mumyasını el arabalarıyla topladı ve müzenin otoparkına taşıdı. Araştırmacılar, buraya yerleştirilmiş mobil bir CT tarayıcıyla mumyalara ve tabutlara zarar vermeden binlerce kare görüntü elde etmeyi başardı. Bu taramaların bir araya getirilmesiyle, sargıların altındaki iskeletlerin ve içlerindeki değerli nesnelerin üç boyutlu görünümleri ortaya çıkarıldı.