Antika Tutkusunu Sürdürmeye Devam Ediyor

ANTİKA TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Malatyalı antika meraklısı Necati Şahin, 6 Şubat depremlerinde iş yerini kaybetmesine rağmen tutkusundan vazgeçmiyor. Konteynerde de olsa, antikaların arasında yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Battalgazi ilçesinde 60 yaşındaki Şahin, 40 yılı aşkın süredir biriktirdiği antika objelerle hayatını sürdürüyor. Depremler sırasında Beşkonaklar Caddesi’ndeki iş yeri harabe haline gelirken, uzun yıllarca topladığı birçok değerli eşya da enkaza dönüştü.

KONTEYNERDE YAŞAM VE ÇALIŞMA

Depremin ardından Necati Şahin, konteynerde işine devam ediyor ve antikaya olan tutkusunu sürdürüyor. Küçüklüğünde başlayan bu merakın, zamanla hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirtiyor. “Antika eşyaları bir araya getirip sergilemek, meraklılarıyla paylaşmak bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor” diyor. Kısıtlı şartlara rağmen konteynerde antikalarını sergilemeye devam eden Şahin, çevre illerden gelen antika severlerin kendisini ziyaret ettiğini ve bazı objeleri satın aldıklarını söylüyor.

Konteynerde faaliyet yürütmenin zorluklarına da değinen Şahin, “Şartlar zor ama insanlar gelip ilgileniyor. Kentte yaşam normale döndükçe antikaya olan ilginin de artacağına inanıyorum” şeklinde konuşuyor. Şahin, hissettiği bu umutla, antika tutkusunu sürdürmeye kararlı.