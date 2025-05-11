Antioquia Sabaneta’da Sel Faciası Oldu

SEL VE TOPRAK KAYMASI EŞİTİ OLDU

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yerel medya kaynaklarına göre, bölgede süregelen sağanak nedeniyle yaşanan bu felakette 2 ev yıkıldı ve aynı aileden birçok kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri uzun ve zorlu çalışmalar sonucunda 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaştı. Ayrıca, selde kaybolan 2 kişinin bulunması adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden etkilenen birçok aile olduğu bildiriliyor. Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma tesisleri kuruldu.

ACIL DURUMDA YARDIM ÇALIŞMALARI

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, toprak altında kaç kişinin kaldığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Başkan Cruz, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü” şeklinde konuştu. Ayrıca, Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.