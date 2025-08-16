Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

IRKÇILIĞA KARŞI DAYANIŞMA MESAJLARI

İngiltere Premier Ligi sezonunu açan Liverpool ile Bournemouth arasındaki maçta, konuk takımın 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı söylemine maruz kaldı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Semenyo’ya yönelik yapılan ırkçı ifadeler sonucunda hakem Anthony Taylor, maçı bir süreliğine durdurma kararı aldı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, Semenyo’ya ırkçı saldırıda bulunan 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antoine Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı paylaşımda, kendisine destek veren tüm kişilere teşekkür ettiğini belirtti. Semenyo, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

SİMGE OLDU

Liverpool’un 4-2 galip geldiği bu maçta iki gol atan Semenyo, futbolun önemli anlarda en iyi yönünü gösterdiğini söyledi. “O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Premier Lig ve Liverpool, yaptıkları açıklamalarla Semenyo’ya desteklerini iletti ve yaşanan olayı kınadı. Bournemouth ise ırkçılığa maruz kalan oyuncusu için duyduğu saygıyı belirten bir paylaşım yaptı ve “Çok iyi bir oyuncu ama her şeyden önce çok iyi bir insan. Bu şartlar altında ancak bu kadar güçlü bir karakter bu denli dirençli olabilirdi. Seni seviyoruz ve senin yanındayız Antoine.” ifadelerini kullandı.