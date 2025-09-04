Haberler

Antrenman Dinamik Isınma İle Başladı

ANTRENMAN PROGRAMI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıç bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ilerleyen aşamalarında 5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam edildi ve çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BASINA AÇIK ANLAM VAKTİ

Antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmı, basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde medyanın antrenmanı takip etmesi sağlanıyor.

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

