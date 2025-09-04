Antrenman Dinamik Isınma İle Başladı

ANTRENMAN PROGRAMI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıç bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ilerleyen aşamalarında 5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam edildi ve çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BASINA AÇIK ANLAM VAKTİ

Antrenmanın ilk 20 dakikalık kısmı, basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde medyanın antrenmanı takip etmesi sağlanıyor.