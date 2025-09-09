Anz, 3 Bin 500 İşten Çıkarma Duyurdu

ANZ GROUP’U KAPSAYAN KÜÇÜLME PLANI

Avustralya merkezli ANZ Group, kapsamlı bir küçülme planını duyurmuş durumda. Bankanın yeni CEO’su Nuno Matos, 3 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıklıyor. Bu gelişme, son yıllarda ülkede bankacılık sektöründe görülen en büyük işten çıkarma dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor. ANZ, küçülmenin 560 milyon Avustralya doları (yaklaşık 369 milyon ABD doları) tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti doğuracağını ifade ediyor.

HEDEF: OPERASYONEL VERİMLİLİK

Banka, bu sürecin uzun vadede operasyonel verimliliği artırmayı ve organizasyon yapısını sadeleştirmeyi amaçladığını vurguluyor. ANZ, toplamda yaklaşık 43 bin kişiyi istihdam ederken, rakipleri Westpac ve National Australia Bank’a kıyasla daha büyük bir iş gücüne sahip. Yeni plan yalnızca kadrolu çalışanları değil, 1.000 yükleniciyi de kapsıyor. Ayrıca, danışmanlarla ve üçüncü taraf şirketlerle yapılan sözleşmelerin de gözden geçirileceği belirtiliyor.

SEKTÖREL ETKİLER

Uzmanlar, ANZ’nin aldığı bu kararın yalnızca kurum içinde değil, tüm Avustralya bankacılık sektöründe sarsıntıya yol açabileceğini ifade ediyor. Diğer finans kuruluşlarının da benzer adımlar atabileceği öngörülüyor.