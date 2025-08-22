Anzer Balı’nın Rekoltesi Yükseldi

EN YÜKSEK REKOLTE, YENİ FİYAT

Bu yıl, son 50 yılın en yüksek rekoltesinin görüldüğü dünyaca ünlü Anzer Balı’nın yeni fiyatı 6 bin TL olarak belirlendi. Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası, çeşitli endemik bitki türleriyle zengin doğası sayesinde bu eşsiz balın üretim merkezidir. 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görülen Anzer balı, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ilgi görüyor. Anzerli üreticiler, sağdıkları ballarını tahlil edilmek üzere kooperatiflere teslim etmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anzer Yaylası’ndan alınan numuneler de üreticilerin yüzünü güldürüyor. Referans kovanlarına göre bu yıl yapılan üretim, 3 kat artarak kovan başına ortalama 6,5 kilogram olarak saptandı.

SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

Anzer Balı’nın bu yılki satış fiyatı da netleşti. Önceki yıl 4 bin TL’den satılan bu bal, bu sene 6 bin TL’ye satışa sunuldu. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “2025-2026 yılı Anzer Balı’nın kilogram fiyatı 6 bin TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışına göre bir kilo balın fiyatı 6 bin, yarım kilosu 3 bin, 250 gramlık balın fiyatı 1500 TL olarak saptandı. Geçtiğimiz Haziran ayında yağmur ve kar yağışı oluştu. Üreticiler olarak bu durumdan dolayı bal rekoltesinin düşeceğini düşünüyorduk, fakat yaylanın yüksek rakımda olması sayesinde karın ardından sis ve duman oluştu. Bu sayede don olayı yaşanmadı ve bu yıl çok verimli bir sezon oldu” diye konuştu.

REKOLTEDEKİ ARTISIN NEDENİ

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aslı Özkırım ve ekibi tarafından yapılan gözlemlerle Anzer Yaylası’ndaki kovanlardan numuneler alınıyor. Deniz, “Bu kovanlardan aldığımız ortalamaya göre, 1 kovanın bal üretimi 6,5 kilogram olarak belirlendi. Yani Anzer Yaylası’nda bu sezon kovan başına ortalama 6,5 kilogram bal üretimi yapıldı. Bu nedenle bu yılı son 50 yılın en verimli dönemi olarak adlandırabiliriz. İnşallah bu yıl tüm tüketicilerimize ulaşarak taleplerine yanıt vereceğiz. Kooperatif olarak her yıl olduğu gibi bu yılda gerçek Anzer Balı’nı üreticilerimize ulaştırmaya gayret edeceğiz” dedi.

COĞRAFİ İŞARET LOGOSUNA DİKKAT

Tüketicilerin Anzer Balı alırken coğrafi işaretli olmasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, “Anzer Balı’nda öncelikli dikkat etmemiz gereken husus; Tarım Bakanlığı’mız tarafından coğrafi işaretli, mühürlü, etiketli ve sertifikalı olması şartıdır. Gerçek Anzer Balı, Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün vurmuş olduğu ‘Coğrafi İşaret Tescili Logosu’ ile bulunmalı. Bu logo, gerçek Anzer Balı’nın olmazsa olmazıdır. Kapakta yer alan kazıma bölümü sayesinde seri numarasını buluyoruz ve bu sayede balımızın gerçekliğini sorgulayabiliyoruz” şeklinde ifade etti.

TAKLİTLERE DİKKAT EDİLMELİ

Anzer Balı’nın yüksek fiyatlı olmasının bazı kötü niyetli insanların taklit yapmasına neden olduğunu belirten Deniz, “Maalesef bazı özel ve şahıs firmaları Anzer ibaresi kullanarak gerçek olmayan balları, Anzer Balı gibi satmaktadır. Bu durum hem vatandaşları yanıltmakta hem de tüketicileri mağdur etmektedir. Gerçek Anzer Balı, Hacettepe Üniversitesi’nde tahlil edildikten sonra coğrafi işaret tescili logosu ile belgelendirilmelidir. Bunun dışındakilerin onaydan geçmediği ve gerçek Anzer Balı olmadığı açıktır. Tüketicilerimizden özellikle bunu dikkate almalarını rica ediyoruz. Tarım Bakanlığı’nın coğrafi işaret tescili logosu olmayan balları satın almasınlar. Anzer Balı’nın fiyatının diğer ballara göre daha yüksek olması, istismar durumlarını da artırabiliyor” diye sonlandırdı.

– RİZE