Anzer Balı’nın Sahte Satışı Endişe Veriyor

DOLANDIRICILAR ANZER BALINI HEDEF ALDI

Dünyaca ünlü Anzer Balı’ndaki sahteciliğe karşı savaş verdiklerini belirten Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Anzer Ballı Köy Muhtarı Remzi Güzel, “Anzer Yaylamızda üretilen bal miktarının bin katı kadar sahte ‘Anzer Balı’ satılmaktadır” dedi. 400’den fazla çiçek türü ile 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası, pek çok tüketici tarafından şifa kaynağı olarak tercih ediliyor. Anzer balı kilogramı 4 bin TL’den satılıyor. Sağım işlemleri tamamlandıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’ne tahlil için gönderiliyor ve olumlu sonuç alınan bal, Rize Arıcılar Birliği’nin dolum tesislerinde 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara yerleştirilerek mühürleniyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından Coğrafi İşaret Tescili verilen bal, ardından satışa sunuluyor. Anzer Balı’nın, rekoltesi düşük olduğu için yurtdışından oldukça fazla ilgi görüyor. Ancak dolandırıcılar, Anzer Yaylası ve Anzer Vadisi ile alakası olmayan balları “Anzer Balı, Anzer Çiçekli Köyü, Anzer Balları” ibareleri ile piyasaya sürüyor. Şifa umutlarını suistimal eden bu kişilerle Anzer Ballı Köy Muhtarlığı ve iki kooperatif mücadele ediyor.

MARKA KORUMA MÜCADELESİ

Remzi Güzel, dünyaca ünlü Anzer Balı’nın markasını korumak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Anzer Balı’nın sahte örnekleriyle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Güzel, “İkizdere ilçesinin Anzer Vadisi’nde bulunan Ballı Köy ve Çiçekli Köy’de yıllık Anzer Balı üretimimizin, hava şartlarına bağlı olarak 3 ton ile 5 ton arasında olduğunu belirtmek istiyorum. Anzer Balı’nın her yerde bol miktarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Ancak, bu kadar Anzer balı adı altında satılan balların gerçek olma ihtimali yoktur. Yıllık Anzer balı üretimimiz, yüzlerce arıcımızın çalışması neticesinde yıllık 5 tonu geçmemektedir.” dedi. Anzer Yaylası’nda üretilen balların kooperatifler tarafından üretildiğini ve tahlil sürecinin ardından doluma gönderildiğini aktardı. Gerçek Anzer Balı’nın coğrafi işarete sahip olduğunu ve denetimin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını ifade eden Güzel, “Coğrafi tescil işareti bulunmayan hiçbir bal, Anzer Balı değildir.” diye ekledi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Sahte bal satın aldıklarından şüphelenen vatandaşların Tarım İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmalarını isteyen Güzel, “Coğrafi tescil işareti olmayan balları satın alan ve aldatıldığını anlayan vatandaşlarımızın, bulundukları yerin Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine şikayette bulunmalarını rica ediyoruz. Anzer Balımızı korumaya kararlıyız. Sahte Anzer Balı satışlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Anzer Balı’nın değerini korumak ve vatandaşlarımızı kandırılmalarının önüne geçmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİNE

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 180’den fazla Anzer Balı’nı çağrıştıran isim hakkı alındığını belirten Güzel, “Ne yazık ki şifa diyerek Anzer Balı alan vatandaşlarımız dolandırılıyor. Türk Patent Enstitüsü’nün 180’den fazla Anzer Balı’nı çağrıştıran marka ismi verilmiştir. Mağdur olan Anzer Balı markamız ve üreticimizdir. Tüketicilerimiz de mağdur olmaktadır.” dedi. Tarım İl Müdürlüğü’ne gerekli adımları atması için çağrı yapan Güzel, “Coğrafi İşaret Tescilli balların dışındaki balları toplama yetkileri var.” dedi. Ancak Rize’deki birçok noktada coğrafi işaretli bal haricindeki balların satıldığını vurguladı.