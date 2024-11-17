“Anzer Balı: Yüksek Fiyat, Sınırlı Üretim”

ANZER BALININ YÜKSEK DEĞERİ

Rize’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen, dünyanın en değerli balları arasında yer alan Anzer balı, bu yıl 4 bin TL’den satılıyor. Coğrafi işaretli ve seri numaralı olarak üretilen bu bal, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda Avrupa’da da büyük bir talep görüyor.

KISITLI ÜRETİM VE YÜKSEK FİYAT

Anzer balı, her yıl sınırlı miktarda üretilmesi ve oldukça yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu yıl kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlenen bu nadir ürün, geleneksel yöntemlerle toplanan polenlerden elde ediliyor. Rize Arıcılar Birliği tarafından özenle dolum tesislerine aktarılan Anzer balı, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan analizlerden olumlu sonuç alarak raflarda yer buluyor. 250 gramı 1000 TL, 500 gramı ise 2 bin TL’den alıcı buluyor.

ARTAN TALEP ve SAĞLIK FAYDALARI

Anzer balı, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Antioksidan özellikleri, yüksek vitamin ve mineral içeriği ile hem lezzet hem de sağlık açısından değerli bir ürün haline geliyor. Yüksek miktarda polifenol, mineral ve vitamin bulunduran Anzer balı, vücudu toksinlerden arındırarak cilt sağlığını iyileştiriyor ve doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda soğuk algınlığına karşı etkili olması ve antibakteriyel özelliği ile tıbbi alanda da tercih ediliyor. Anzer balı, sadece yüksek fiyatıyla değil, içerdiği faydalı bileşenlerle de dikkat çekiyor. Sağlık açısından sunduğu benzersiz yararlar ve düşük üretim miktarı onu lüks bir tüketim maddesi haline getiriyor. Yüksek talep ve sınırlı üretim, Anzer balını nadir ve özel kılıyor.