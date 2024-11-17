“Anzer Balı, Yüksek Fiyatıyla Dikkat Çekiyor”

ANZER BALININ DEĞERİ VE FİYATI

Rize’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balı, bu yıl 4 bin TL’den alıcı buluyor. Dünyanın en değerli balları arasında olan ve coğrafi işaretli bir ürün olan Anzer balı, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük ilgi görüyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE ANALİZLER

Anzer balı, her yıl sınırlı miktarda üretiliyor ve yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu yıl kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlenirken, geleneksel yöntemlerle toplanan polenlerden elde ediliyor. Rize Arıcılar Birliği tarafından dikkatle dolum tesislerine aktarılan bal, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan analizlerden olumlu sonuçlar alarak satışa sunuluyor. Ayrıca, 250 gramı 1000 TL, 500 gramı ise 2 bin TL’den alıcı buluyor.

ARTAN TALEP VE BEĞENİ

Anzer balı, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük bir talep görüyor. Antioksidan özellikleri, zengin vitamin ve mineral içeriği onu sadece tat anlamında değil, sağlık açısından da değerli bir ürün haline getiriyor. Yüksek miktarda polifenol, mineral ve vitamin içeren Anzer balı, vücudu toksinlerden arındırıp cilt sağlığını iyileştirirken, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, soğuk algınlığına karşı etkili olması ve antibakteriyel özellikleri ile tıbbi alanda da tercih ediliyor. Anzer balı, yüksek fiyatının yanı sıra içeriğindeki faydalı bileşenlerle de dikkat çekiyor ve sınırlı rekoltesi sayesinde lüks bir tüketim maddesi haline geliyor.