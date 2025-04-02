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AÖF Vize Sınavı ve Giriş Belgeleri

AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavlarına katılacak olan öğrenciler için en önemli konular arasında sınav tarihleri, sınav merkezleri ve sınav giriş belgeleri bulunuyor. Üniversite tarafından duyurulan takvime göre, 2025 AÖF vize sınavları Nisan ayında yapılacak.

SINAV TARİHLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime dayanarak, 2025 AÖF Bahar Dönemi ara sınavları (vize sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, sınav yerleri ve sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce öğrenebiliyor.

SINAV YERLERİ VE BELGE AÇIKLAMALARI

Sınav yerleri henüz açıklanmadı fakat sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülüyor. Sınav giriş belgesi yayımlandığında, hangi okulda, hangi salonda ve saatte sınava gireceğiniz belgede ayrıntılı bir şekilde yer alacak. AÖF sınav giriş belgesini sorgulamak da öğrenciler için önemli bir adım.

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