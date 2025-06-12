ÖĞRENCİLERİN NOT YÜKSELTME ŞANSI

Yaz okulu başvuruları sayesinde, öğrenciler notlarını yükseltme fırsatı elde ediyor. Bu nedenle AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025, sosyal medyada ve resmi sitelerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu resmi açıklamalar ile AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 kesinlik kazanmış durumda. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ve kayıt süreçleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

ÖĞRENCİ OTOMASYONUNDAN DERS SEÇİMİ

Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Öğrenci Otomasyonu üzerinden giriş yaparak “Ders Seçim (Ekle/Sil)” alanından en fazla 5 dersi seçebilecek. Ancak, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak; dolayısıyla kayıt işleminin tamamlanması mümkün olmayacaktır. Yaz okulu sürecinde gerçekleştirilecek tek sınav 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te yüz yüze uygulanacak olup, her ders için 20 çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Sınav süresi, her ders için 30 dakika olarak belirlenmiştir.

KAYIT İŞLEMLERİ VE DEĞERLENDİRME

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 yılı için kesinleşti. Ders seçimi ve ödeme işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek ve uzatma yapılmayacaktır. Değerlendirme sistemi doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puan hesaplaması yapılacak. Başarı notu alt sınırı ise 35 olarak belirlenmiş olup, bu puanın altındaki öğrenciler FF notu alacaktır. Bu durum, yaz okulunun genel başarı ortalamasını doğrudan etkileyen bir dönem olduğunu göstermektedir.