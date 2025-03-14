AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri Açıklandı

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait 2. dönem sınavları hızla yaklaşmakta. Bu süreçte öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve nasıl alınacağı konularında bilgi edinmeye çalışıyor. Ayrıca, AÖL 2. dönem sınav tarihleri de öğrencilerin dikkatini çekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirttiği takvime göre, AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Öğrencilerin sınavlara sorunsuz bir şekilde katılım gösterebilmeleri için, bu belgeleri belirtilen tarihten itibaren almaları büyük bir önem taşıyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarına girmek için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, kendi T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile “https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresinden temin edebilecek.

2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ ve OTURUM DETAYLARI

AÖL 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavlar, üç farklı oturumda düzenlenecek ve her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Oturum saatleri ise şu şekilde olacak: 1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 10.00, 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 14.00 ve 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, saat 10.00.