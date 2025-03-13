AÖL 2025 Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANMA TARİHİ VE SORGULAMA

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavları yaklaşırken, öğrenci ve veliler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖL sınav giriş belgesi, sınavlara katılacak öğrenciler için çok büyük bir önem taşıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi 2025 ne zaman çıkacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. dönem sınav takvimini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihini açıkladı. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecekler.

SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMALAR

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrak ile okullarda gerçekleştirilecek. e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.