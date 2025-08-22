AÖL Kayıt Tarihleri Belirlenecek

KAYIT TAKVİMİ VE ÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönetilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, binlerce öğrenci için önem taşıyan bir konu olarak öne çıkıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihlerini sıkı bir şekilde takip etmeye başladı. Açık Öğretim Lisesi kayıtları ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAYIT SÜREÇLERİ VE TARİHLERİ

Geçmiş yıllarda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri genellikle Ağustos sonu ile Eylül ortası arasında yapılmaktaydı. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim yılı AÖL kayıtlarının da Ağustos’un son haftasında başlaması ve Eylül ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Ancak kesin tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamaları ile duyurulacak.

KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt süreçleri, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime uygun olarak gerçekleştiriliyor. İlk defa AÖL’ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Eğitim Merkezleri (HEM) veya Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Kayıt yenileme süreci ise aktif öğrenci statüsündeki adaylar için geçerli. Bu öğrenciler, sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra e-Okul ve AÖL sistemleri üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

GEREKEN BELGELER

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemleri sırasında adaylardan bazı belgeler talep ediliyor. Başvuru yapacak öğrencilerin yanlarında kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler, kayıt sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.