AÖL Kayıtları 3 Eylül 2025 Başlıyor

Her yıl birçok öğrenci, esnek eğitim seçeneği ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) aracılığıyla lise diplomalarına ulaşma yolunu tercih ediyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, AÖL kayıt tarihlerini öğrenmek, yeni başvuru yapacak adaylar ve mevcut öğrenciler için oldukça önemli bir konu. Peki, AÖL kayıt ücreti ne kadar ve yeni kayıt ile kayıt yenileme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor?

KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar devam edecek. Bu süre boyunca, yeni kayıt işlemleri gerçekleştirecek adaylar ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekleri bir fırsat sunuluyor.

KAYIT ÜCRETİ VE MUAFİYETLER

AÖL yeni kayıt işlemleri için belirlenen ücret 400 TL’dir. Bu ödeme, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılmak zorundadır. Ücret muafiyeti kapsamına dahil olan bazı öğrenciler, belgeleriyle beraber muafiyet taleplerini ilettikleri takdirde kayıt ücreti ödemekten muaf tutuluyor. Kayıt yenileme işlemleri için de aynı şekilde 400 TL ücret talep ediliyor ve muafiyet durumunu kanıtlayan öğrenciler bu ücretten muaf olabiliyor.

BAŞVURU VE EVRAK İŞLEMLERİ

Ödeme yapıldıktan sonra, öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemlerini başlatmalı. Gerekli belgelerin yanı sıra makbuzun da saklanması gerekir. 18 yaşını dolduran bazı öğrenciler, e-Devlet üzerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak fotoğraflı sınav giriş belgesi almak için Halk Eğitimi Merkezi’ne gidip fotoğraf yükletmeleri gerekiyor.

ÖDEME VE SİSTEM GÜNCELLEMESİ

Kayıt yenileme bedeli olarak ödenecek 400 TL, belirtilen MEB hesabına yatırılmalıdır. Ödeme yapıldıktan sonra sistemdeki kayıt durumu otomatik olarak güncellenebilir. Doğrulama işlemi için öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenci numaralarıyla giriş yapabilir veya doğrudan Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurarak bilgi alabilir. Eğer muafiyet başvurusu varsa, belgelerin sunularak MEBİM ya da ilgili müdürlüğe başvuru yapılması gerektiği unutulmamalıdır.