AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖNEMİ

AÖL sınav giriş belgesi, öğrencilere sınav gününde gereken belgeler arasında yer alıyor ve sınav yeri ile oturum bilgilerini de içeriyor. Bu nedenle, belgenin alınması öğrenciler için hayati bir öneme sahip. “AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?” sorusu öğrencilerin aklındaki en önemli konulardan biri.

GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş belgesi, MEB tarafından belirlenen takvime göre 14 Mart 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, “AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?” diye merak edenler için süreç oldukça basit. Öğrencilerin, T.C. kimlik numaraları ya da öğrenci numaraları ile sisteme giriş yaparak AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmaları gerekiyor. Bu sorgulama işlemi, e-Okul sistemi üzerinden ya da aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

OTURUM TARİHLERİ

Sınavların oturum tarihleri birazdan açıklanacak. 1. oturum 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, 2. oturum aynı gün saat 14.00’te ve 3. oturum 23 Mart 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Öğrencilerin bu tarihlere dikkat etmeleri önemli.