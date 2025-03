Aöl Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMLERİ

AÖL sınav giriş belgesi sorgula işlemleri, sınav haftasına yaklaşırken öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan açık lise sınavları öncesinde, öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranına büyük ilgi gösteriyor. Aynı zamanda “AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?” sorusu da sıkça araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte detaylar…

AÖL SINAV OTURUMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı oldukları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler. 1. oturum 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, 10.00

Her oturumda, öğrenciler sorumlu oldukları derslerden sınava girecek ve her ders için toplam 10 soru sorulacak. Sınav süresi her oturum için 120 dakika olacak.

Sınava katılacak öğrencilerin yanında Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) bulundurması gerekiyor. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında olmayan öğrenciler, geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri bulunması şartıyla sınava alınacaklar. Sınav günü, kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.