AÖL Sonuçları 14 Ağustos’ta Açıklanacak

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. Puanlarını öğrenmek ve mezuniyet durumlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranının aktif olup olmadığını sürekli takip ediyor. Heyecanla beklenen bu sonuçlar için sorgulama işlemlerini hızlandıran öğrenciler, açıklama yapılır yapılmaz sonuçlarını öğrenmek için hazır durumda bekliyor. AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bütün detaylar haberin içerisinde yer alıyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Buna göre, 2025 yılı 3. dönem AÖL sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını 14 Ağustos 2025 Perşembe günü öğrenebilecek. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamada sonuçların ne zaman açıklanacağına dair kesin bir saat bilgisi verilmedi. Bu nedenle öğrenciler ve velilerin, gün içerisinde MEB’in resmi internet sitesi ile ilgili platformları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

SONUÇLAR ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Açıklanacak olan sonuçlar, öğrencilerin başarı durumlarını göstermenin yanı sıra mezuniyet süreçleri için de önemli bir aşama oluşturuyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, aldıkları puanlar doğrultusunda devam eden eğitimlerine yön verebiliyor ya da mezuniyet işlemlerini başlatabiliyor. MEB’in resmi duyuruları ve takip edilen kanallar, sınav sonuçlarıyla ilgili en güncel ve doğru bilgileri edinmek için en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacak. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ya da öğrenci numaraları ile birlikte kendilerine ait şifreleri kullanarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yapacaklar. Bu platform üzerinden adaylar, sınavda aldıkları puanları ve başarı durumlarını detaylı bir şekilde görüntüleyebilecek, mezuniyet şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını kontrol edebilecek.

PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınav puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacaktır: [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100]. Yanlış verilen cevaplar, puan hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Elde edilen puan, matematik kurallarına göre en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Değerlendirme sürecinde Merkez Sınav Kurulu veya ilgili yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen soru veya sorular değerlendirme dışında bırakılacak. Bu durumda, geçerli kabul edilen soru sayısı üzerinden puanlama yeniden yapılacak. Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse ve bu durum Merkez Sınav Kurulu kararıyla kesinleşirse, ilgili soru ya da sorular iptal edilmeyecek; doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecektir. Böylece adayların puanları adil ve doğru bir şekilde hesaplanacaktır.