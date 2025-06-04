Aort Anevrizması Belirti Vermeyebilir, Tarama Önemlidir

AORT ANEVRİZMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, aort anevrizmasının genellikle belirti vermediğini ifade ediyor. Bu konu hakkında “En güvenli yol, herhangi bir belirtiyi beklemeden kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurup tarama yaptırmaktır.” diyor. Dernek, 5 Haziran’ı “İçinizdeki Balon” sloganıyla “Aort Anevrizması Günü” olarak belirlemesi nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı. Dernek Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, aort anevrizmasının hayati risk taşıyan bir damar hastalığı olduğunun altını çiziyor. Bu durumu bir balona benzeten Sargın, “Tıpkı içimizde sessizce büyüyen bir balon gibidir, bir balon gibi genişler ve büyür. Çoğu zaman hiçbir belirti vermez ancak büyüyüp yırtıldığında hayatı tehdit eder hale gelir.” uyarısında bulunuyor.

YAŞ GRUBU ve RİSK FAKTÖRLERİ

Ömeroğlu, aort anevrizmalarının vücudun ana atardamarı olan aortun herhangi bir bölgesinde gelişebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle karın bölgesindeki anevrizmaların 65 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, sigara kullanmış ya da kullananlar, erkekler, ailesinde anevrizma öyküsü bulunanlar, hipertansiyon ve kolesterol hastaları ile damar sertliği olan kişilerin yüksek risk altındadır. Ömeroğlu, “Aort anevrizması çoğunlukla belirti vermez, ancak balonlaşmanın yerine göre bazı hastalarda karında veya sırtta hafif ağrı ya da karında el ile hissedilen hatta bazen göz ile fark edilebilen nabız atımı hissi görülebilir.” diye ekliyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ahmet Kağan As ise erken teşhis ve taramaların önemine vurgu yapıyor. 65 yaş üzerindeki bireyler, sigara kullanmış ya da kullananlar ile aile geçmişinde damar hastalığı bulunanların herhangi bir şikayeti olmasa bile mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurarak taramalarını yaptırmaları gerektiğini söylüyor. As, “Tüm vatandaşlarımızı, özellikle risk grubunda olan bireyleri aort anevrizmaları konusunda bilinçlenmeye ve taramalarını ihmal etmemeye davet ediyoruz. ‘İçinizdeki Balon’u zamanında fark edin, hayatınızı koruyun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.” şeklinde devam ediyor.